شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة شيخ المصورين محمد بكر وتشييع جثمانها بعد صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت صباح اليوم سعاد زوجة شيخ المصورين محمد بكر، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد أسد بن الفرات بشارع التحرير بمنطقة الدقي، وذلك حسب ما أعلن نجله حسين بكر.

حيث كتب حسين بكر: "البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الحاجة سعاد زوجة أبي المصور محمد بكر، اللهم أرحمها وثبتها عند السؤال"، متابعًا: "صلاة الجنازة على الحاجة سعاد زوجة أبي بمسجد أسد بن الفرات بشارع التحرير الدقي اليوم بعد صلاة الظهر".

وكان شيخ المصورين محمد بكر لأشار في حوار سابق لـ ”الخليج 365” أن سعاد حسنى من أجمل الوجوه التى صورها، وأنها لم يكن لها طلبات فى التصوير.

وأضاف محمد حسين بكر، أنها كانت تثق فيه وفى عمله وتعرف أنه سيظهرها في أحسن صورة رغم انها كانت تفضل الظهور بالنص الايمن من وجهها في الصور لكنها معه كانت تترك نفسها لاختياراته.

