شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت ونجوم الأوبرا بحفلات كاملة العدد على المسرح الكبير بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان الكبير محمد ثروت ، بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث وبقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، أمسية طربية تحمل طابع زمن الفن الجميل، ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ومشاركة نخبة من الأصوات المميزة، مثل ريم حمدى، حنان الخولى، أحمد محسن، نهى حافظ، حنان عصام وياسر سليمان.



نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا



محمد ثروت محمد ثروت



نهى حافظ نهى حافظ



محمد ثروت محمد ثروت

وعلق المسرح الكبير لافتة كامل العدد خلال حفلات ما بين مؤلفات الإرث الفنى الخالدة والأعمال المعاصرة التى تحمل مذاق الإبداع الجاد، بمجموعة مختارة من الأغنيات البارزة التى ارتبطت بأذهان ووجدان الجمهور مثل، "أحلى ما فيكى، ح أكتب جواب، طير ع الأفراح، يا مستعجل فراقى، مصر يا أول نور، آه لو تعرف، وحياة اللى فات، آه لو قابلتك، فاتت جنبنا ، كل ده كان ليه، أنا فى إنتظارك وبهية".

كما أجاد نجوم الأوبرا للموسيقى العربية فى أداء أغاني مثل يا حبيبى واحشنى، لولا الملامة ، يا ورد على فل وياسمين ، والله تستاهل يا قلبى ، فارس أحلامى ، الطير المسافر ، بتبص لى كدة ليه ، شوفت حبيبى ، كما عزفت الفرقة موسيقى بهية وغنت المجموعة موشح عجبا لغزال.