ضمن حفلات موسم الرياض.. أنتوني هوبكنز يبهر الجمهور بحفل موسيقي استثنائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 10:23 صباحاً - في ليلة تحتفل بالفن والموسيقى، وبحضور باقة من أبرز وأشهر النجوم والفنانين والمشاهير، استضاف موسم الرياض في نسخته الرابعة النجم العالمي أنتوني هوبكنز في حفلٍ موسيقي استثنائي جاء بعنوان "Life is a Dream" أو "الحياة حلم"، وذلك على مسرح بكر الشدي في "بوليفارد سيتي".

أنتوني هوبكنز يوجه شكر للحضور وهذه رسالته

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ألقى السيد أنتوني هوبكنز في حفله مساء أمس الجمعة، والذي حمل عنوان "Life is a Dream"، كلمة مؤثرة حملت رسائل إنسانية وفنية عميقة عكست فلسفته في الحياة والفن.

استهل هوبكنز كلمته التي قدمه فيها النجم العاملي مورغان فريمان، بقوله باللغة العربية: "السلام عليكم"، ثم باقتباس للأديب الأمريكي إدغار آلان بو، قائلاً: "لقد كنت أؤمن دائماً بأن كل ما نراه أو نعتقده ليس سوى حلم داخل حلم".

وأعرب عن امتنانه العميق للمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة على دعوته قائلاً: "أود أولاً أن أعرب عن امتناني العميق لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعوتي مجدداً إلى هذه المدينة الجميلة. أشعر بتواضع كبير وامتنان بالغ لتقديم العرض الأول لمقطوعتي الحياة حلم ضمن موسم الرياض".

ثم تحدث هوبكنز بتأمل عن مسريته قائلاً: "لطالما تساءلت طوال حياتي كيف لطفل من جنوب ويلز، ابن خباز بسيط، أن يصل إل هذه اللحظة المميزة. لأن حياتي بالنسبة لي لغز عميق. من المستحيل أن أفهم أو أن أنسب الفضل لنفسي في أي من النعم التي أعيشها. لذلك أؤمن أن الحياة حلم، وهذه المقطوعة الحياة حلم استُلهمت من طفولتي الحالمة في جنوب ويلز، ومن والدتي الداعمة الرائعة اليت آمنت بي، ومن والدي الذي كان أكبر من الحياة نفسها، والذي عمل بجد طوال حياته".

واستشهد في كلمته بالفيلسوف الأمريكي رالف والدو إمرسون الذي قال: "الموسيقى والفن هما الطريقان إلى الله، والطريقة الأساسية لربط أرواح البشر جميعاً. لقد كان يعلم أن لمس روح واحدة يعني لمس جميع الأرواح. وأنا أيضاً أؤمن بأن الموسيقى قوة تحويلية". وعبّر في كلمته عن مشاعره بأداء هذا الحفل في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "لطالما رغبت أن أكون ملحناً لكني أعرف كيف. ومع ذلك، فإن تقديم هذا الحفل في المملكة العربية السعودية، مهد الإسلام، حيث ُولد النبي محمد وتلقى رسالته، وفي موطن المدينتين المقدستين مكة والمدينة، هو امتياز لا يمكن تصوره".

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وأشار إلى أهمية التكاتف الإنساني في ظل التحديات التي يواجهها العالم، حيث قال:"لا أستطيع أن أتخيل مكان أفضل من هنا لنتحد ونجسر خلافاتنا ونتخيل عالم يسوده السلام والتوازن والمحبة. وأنا الآن في السابعة والثمانين من عمري، أدرك بعمق أن الموت أمر لا مفر منه. لكن موضوع هذا الحفل هو أن الحياة عبارة عن وداع طويل لكل ما نحب، وداع ممتد، لكنه مملوء في نهايته بالغفران والدهشة".

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وتابع قائلاً: "في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم كوارث غير مسبوقة، بما في ذلك الحرائق المدمرة الأخيرة في جنوب كاليفورنيا، نجتمع هنا على أمل أن تكون الموسيقى قادرة على الشفاء وجمعنا معاً".

وفي نهاية كلمته توجه بالشكر لفريق العمل قائلاً: "هذا الحفل الليلة لم يكن ليكتمل الدكتور راكان الحاريثي (العضو المنتدب لشركة صلة). شكرًا لك. وأتوجه أيضاً بالشكر إلى منتج الموسيقى الخاص بي ستيفن بارتون. شكرًا لك، ستيفن، على كل ما قدمته من تنسيق وتنظيم موسيقي رائع. كما أشكر قائد الأوركسترا ماثيو فريمان والموسيقيين من الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية على هذا الأداء المذهل"، ليختم باللغة العربية أيضاً: "شكرا".

بهذا الحفل المميز، أكد السير أنتوني هوبكنز أن الموسيقى والفن هما الجسر الذي يربط الشعوب ويجمعهم على قيم التسامح والمحبة، ليترك بصمة إنسانية وفنية خالدة في ذاكرة موسم الرياض.

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