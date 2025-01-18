شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فايز: بناء الديكور مرتبط بدراسة الشخصيات والأكشن والتاريخى الأصعب والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المهندس أحمد فايز عن تفاصيل وعملية بناء الديكور السينمائى والدرامى، خلال حلوله ضيفاً فى الحلقة الثالثة من بودكاست "الشغلانة"، الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء في التاسعة مساءً عبر صفحات الخليج 365 المختلفة.

وقال فايز رداً على سؤال الفرق بين الديكور التاريخي والخيال والأكشن والشعبي: "كل حتة في الديكور ليها متعتها، وأنا بحب أخوض دراما متنوعة طول الوقت، الدراما الاجتماعية مفيش فيها مودرن وفقير وغني، هي فيها بني آدمين بتتنفس، مهندس الديكور بيدرس البني آدم دا مين وبناء عليه يتعمل له ديكور.. والتاريخي له صعوبتين، لأنك بتدرس الشخصية وبعدين تدرس التاريخ، وبعدين تدرس عملية الابهار".

وتابع فايز فى لقائه: "الأكشن أصعب وأصعب لأنه بيزيد عليك بند إن إزاي الديكور هيقع وهيتكسر، مع الجرافيك، لازم أسس علشان الكل يشتغل، في تكنيك في البناء، وبالنسبة لمسلسل الحشاشين وجودر، فهي أعمال جمعت كل عناصر الديكور، لأنها تضم معارك ضخمة، وفيها تفاصيل تاريخية وفيها شخصيات صعبة لازم تعمل لهم تركيبة".

ورداً على الفرق بين ديكور مسلسل الحشاشين وجودر، قال المهندس أحمد فايز "بالنسبة لأنهي أصعب الحشاشين ام جودر؟ الحشاشين طبعا لأنه حبكة تاريخية هتحاسب عليها وجودر فيها خيال بردوا".