شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان بوجهين فى دراما رمضان من "الكابتن" إلى "حسبة عمرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد رضوان فى بطولة مسلسل الكابتن بطولة النجم أكرم حسنى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2025، من إخراج معتز التونى، حيث يجسد شخصية مميزة في أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى، وبدأ رضوان تصوير دوره في العمل، كما يشارك رضوان فى بطولة مسلسل حسبة عمرى مع النجمة روجينا، ومقرر عرضه فى رمضان 2025 من إخراج مى ممدوح.

مسلسل الكابتن مكون من 15 حلقة عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالى، ويقوم بإخراج المسلسل معتز التونى، ويشارك فى البطولة إلى جانب أكرم حسني كل من: آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وئام وجدى وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل، إنتاج كريم أبو ذكري.

فيما يشارك رضوان في مسلسل "حسبة عمرى" ويعرض في موسم رمضان 2025 أيضا ، وهو من بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

وشارك مؤخرًا محمد رضوان فى مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذى يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.