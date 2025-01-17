شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع تصوير على الانتهاء من آخر مشاهد مسلسل صفحة بيضا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أبطال مسلسل صفحة بيضا للفنانة حنان مطاوع تصوير المشاهد الأخيرة من العمل المقرر انطلاق عرضه غدا الأحد 19 يناير على قناة ON وقبل القناة بـ24 ساعة على منصة watch it، حيث يتبقى لأسرة العمل أسبوع فقط ويتم الانتهاء من آخر مشاهد العمل، إذ يستمر التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات الأولى.

مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، أيسل رمزى، أحمد ماجد، حسن العدل، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتتواجد حنان مطاوع مجدداً فى منافسات الأوف سيزون بعدما حققت نجاحاً كبيراً بآخر مسلسلاتها "صوت وصورة" الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما، حيث شهدت أحداث العمل تفاعل كبير من الجمهور بسبب الاعتماد على لغز جريمة قتل غامضة وتكون حنان مطاوع المتهمة الأولى حتى تنكشف الحقيقة.

مسلسل صوت وصورة شارك في بطولته نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم.