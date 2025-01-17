شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الكمار: اعتذرت عن العمل فى رمضان بسبب الوقت مش أكتر والان مع تفاصيل الخبر

صرح المؤلف الموسيقي خالد الكمار أن سبب اعتذاره عن العمل فى شهر رمضان 2025 احتياجه لإجازة بسبب ضغط العمل فى شهر رمضان الذى يحتاج إلى مجهود كبير ومُضاعف خاصة الأعمال الدرامية.

وكشف المؤلف الموسيقى خالد الكمار قبل ساعات عن اعتذاره عن المشاركة خلال ماراثون دراما رمضان 2025، وذلك خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب الكمار: "أنا قررت أعتذر عن أي مسلسلات هذا الموسم الرمضاني، استراحة محارب.. 2024 كانت بلا شك أكثر السنين قسوة بالنسبة ليّ، زعلت وخسرت فيها جميع الأطراف أصدقائي، وكثير من زملاء العمل، وناس بيننا نجاحات سنين، وحتى نفسي".

وتابع: "والأهم من كل ده إني خسرت شريكة كل الخطوات ورفيقة الدرب- بل اللي رسمت الدرب أصلا (ياسمين) كانت السند والدعم في كل خطوة وبحق لم تقصر يوما، لكني قصرت أنا".