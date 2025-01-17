شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: لا أحد يستطيع أن يملأ الفراغ الذى تركه حسن حسنى والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم محمد سعد خلال ندوة تكريمه بتليفزيون الخليج 365: الفنان الراحل حسن حسني كان أول ممثل يتم تسكينه في أي عمل لي، ودائما أقول إن لا أحد يستطيع أن يملأ مكان عم حسن حسني، فكلنا بالفعل مفتقدينه لأنه كان بمثابة الملح لأى عمل نقدمه، لأنه كان ممثل چوكر.

وتابع محمد سعد: كان بيننا كمياء كبيرة وكنا نفهم بعض دون أن نتحدث، وأتذكر في مرة أثناء تصوير فيلم بوحة كنا نقوم بتصوير أحد المشاهد في يوم ممطر وصورنا المشهد دون الاتفاق على الكلام، وكان مشهدا كوميديا جدا، فهو كان ملك الارتجال وكان لديه طاقة كبيرة.



الفنان محمد سعد



محمد سعد



الفنان محمد سعد







جانب من ندوة فيلم الدشاش



سعد



محمد سعد في ندوة الخليج 365



محمد سعد مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن



محمد سعد مع علا الشافعي رئيس التحرير



محمد سعد

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز وإنتاج محمد رشيدي، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذى عرض فى عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.