رحاب الجمل تبرز أنوثتها في جلسة تصوير جديدة.. شاهدوا الصور

ثاني جلسة تصوير في أسبوع

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برغم القانون آخر أعمال رحاب الجمل

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2025 01:20 مساءً - أبرزت الفنانةأنوثتها فيجديدة خضعت لها مؤخراً ونشرتها على حسابها بموقع انستغرام، ولاقت الصور اعجاب متابعيها الذين انهالوا بالتعليقات الإيجابية حيث ارتدت فستاناً أوف شولدر فضي مطرز مع أجزاء ذهبية، كشف عن رشاقتها بشكل كبير بعدما فقدت الكثير من وزنها.وجاء نشر رحاب الجمل لجلسة التصوير الجديدة، بعد أسبوع من تصدرها محركات البحث على موقع جوجل بسبب جلسة تصوير أخرى ظهرت فيها مرتدية فستان فضى خالص كشف عن جمالها وقوامها الممشوق، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي دائماً ما يشاهد رحاب الجمل في الأدوار الشعبية خلال الأعمال الفنية والتى تخفي جمالها.يذكر أن رحاب الجمل شاركت مؤخراً في مسلسل "" بطولة إيمان العاصي، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.يدور مسلسل "برغم القانون" في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.وشاركت رحاب الجمل فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "بيت الرفاعي" من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».