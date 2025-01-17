شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى داليدا.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة أبرز أغانيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة السابع عشر من شهر يناير مع ذكرى ميلاد المغنية الشهيرة داليدا التي حفرت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الغناء، وذلك بسبب ما تمتعت به داليدا من موهبة كبيرة، ولكن لم يتوقع لها أحد أن تنتهي قصتها بالانتحار في النهاية، في خبر كان بمثابة صدمة للعالم وكل محبيها وقتها وحتي الآن.

وخلال التقرير التالي نسلط الضوء على عدة معلومات عن داليدا بالتزامن مع ذكري ميلادها.

ولدت داليدا فى القاهرة فى 17 يناير 1933 واسمها بالكامل لولاندا كريستينا جيجليوتى.

بدأت داليدا مشوارها نحو الشهرة عندما أصبحت ملكة جمال مصر فى عام 1954، وفى نفس العام انتقلت إلى باريس لمتابعة مهنة التمثيل، ثم تحولت فى النهاية إلى الغناء، بعدما تعاونت مع محطة الإذاعة الفرنسية "أوروبا 1"، التى استلمت بثها عام 1956 "بامبينو" عدة مرات فى اليوم، كما تزوجت داليدا من لوسيان مورايز، مدير برامج المحطة عام 1961.

سجلت داليدا أغانى بـ7 لغات أبرزها اللغة الفرنسية التى تعتبر أكثر لغة تغنت بها، إلى العربية، والإيطالية، وغيرها مما جعل لها جمهور متنوع.

أشهر أغاني داليدا

أشهر أغاني داليدا هي "Il venait d'avoir dix-huit ans"، والتى أصدرتها Dalida فى عام 1973، وكانت الأغنية مستوحاة من علاقتها مع طالب شاب، مما أدى إلى حمل غير مخطط له، وأنهت المغنية الحمل فى وقت كان فيه الإجهاض غير قانونى فى كل من فرنسا وإيطاليا، وقد جعلها هذا الإجهاض غير قادرة على الحمل فيما بعد.

انتحار داليدا

توفيت داليدا بالانتحار فى 3 مايو 1987، وتم دفنها فى حى مونمارتر بباريس، حيث انتقلت عام 1962، فيما أنتجت النحاتة الفرنسية أصلان، تمثالًا بالحجم الطبيعى للمغنية لتوضع على شاهد قبرها، مما يسهل التعرف عليه فى مقبرة مونمارتر.

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