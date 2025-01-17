شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان فكرى صادق عن عمر 79 عاما وتشييع جثمانه بعد صلاة العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي، اليوم، الفنان القدير فكري صادق عن عمر ناهز 79 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

وأعلن خبر الوفاة نجله، الفنان مراد فكري صادق، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "أبويا الفنان فكرى صادق في ذمة الله والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة ... البقاء لله".