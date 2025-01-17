شكرا لقرائتكم خبر عن "آل كابونى" رحلة إجرام وسلسلة أفلام.. كيف جسدت هوليوود مسيرته ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال إرث رجل العصابات الأمريكى آل كابونى موضوعًا يثير اهتمام منتجى هوليوود وروائييها حتى يومنا هذا، ومع حلول الذكرى السنوية الـ125 لميلاده، حيث ولد فى 17 يناير من 1899، ببروكلين، نيويورك، الولايات المتحدة.

وصف البعض آل كابوني، الذي اكتسب شهرة في عشرينيات القرن العشرين باعتباره المؤسس المشارك ورئيس عصابة الجريمة المنظمة الإيطالية الأمريكية المعروفة باسم Chicago Outfit، بأنه "روبن هود" الحظر، بالرغم من تبرعه ببعض الأموال من أنشطته غير القانونية للجمعيات الخيرية.

كما تميز آل كابوني عن رجال العصابات الآخرين من خلال حضوره الشديد في أعين الجمهور، والدردشة مع المراسلين وإقامة الحفلات الكبيرة أثناء مشاركته في أنشطة غير قانونية.

لكن مثل العديد من الشخصيات الإجرامية من الماضي، فإن رجل العصابات الشرير والكاريزمي آل كابوني انقسم الرأي حوله، حيث كان آل كابوني الذي يجله البعض، مسئولاً عن "إمبراطورية الجريمة" في شيكاجو التي كانت قائمة على "المقامرة والدعارة والتهريب والرشوة والاتجار بالمخدرات والسطو والقتل"، وفقًا لموقع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

توفي آل كابوني في عام 1947 بسبب سكتة قلبية بعد إصابته بسكتة دماغية عن عمر ناهز 48 عامًا.

ولكن ترك رجل العصابات آل كابوني بصماته ليس فقط في شوارع شيكاغو في عشرينيات القرن العشرين، بل وأيضًا في هوليود في القرن العشرين من خلال العديد من أفلام المافيا المستوحاة من حياته وجرائمه.

حيث يمكن استرجاع صورة رجل العصابات المزين ببدلة مخططة وقبعة فيدورا مائلة إلى صور كابوني، كما ألهمت لهجته وسلوكياته العديد من صور العصابات في القصص المصورة والأفلام والموسيقى الشعبية والأدب.

على سبيل المثال، في عام 1931، أمضى الممثل إدوارد ج. روبنسون بعض الوقت في محاكمة آل كابوني من أجل فيلم "Little Caesar" ليتعرف على لغة جسده كمصدر إلهام لدوره كرجل عصابات صعد إلى مراتب الجريمة المنظمة.

ويظهر كابوني في جزء من رواية الجريمة The Godfather (1969) لماريو بوزو، والتي تم تحويلها إلى فيلم شهير من قبل فرانسيس فورد كوبولا في عام 1972.

وكان مصدر إلهام لفيلم Scarface (1929) لأرميتاج تريل، وهي الرواية التي تم تحويلها إلى فيلمين على مر السنين.

وتعد تحفة بريان دي بالما " The Untouchables " دراما أخرى جديرة بالملاحظة مستوحاة من قصة كابوني، مع وجود النجم العالمى روبرت دي نيرو في دور رجل العصابات، ويستند الفيلم إلى كيف أطاح وكيل الخزانة إليوت نيس، الذي يلعبه كيفن كوستنر، برجل العصابات سيئ السمعة في شيكاغو.

وفي الآونة الأخيرة، وثق فيلم " Capone" لعام 2020، من بطولة النجم العالمى توم هاردي في الدور الرئيسي، حياة الرجل الذي حكم إمبراطورية الجريمة، خاصة أنه لا يزال الانبهار المحيط بآل كابوني مستمرًا بعد 125 عامًا من ولادته.



آل كابوني من أفلام السينما



Capone



The Untouchables

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