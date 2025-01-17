شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لجأت داليدا للحبوب المخدرة وكانت السبب فى وفاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصيبت داليدا بالإكتئاب وعانت من آلام داخلية لا يشعر بها أحد، استولت عليها الوحدة واليأس، فراحت تستعين على مزاجها السوداوى بالحبوب المخدرة، وحين فقدت هذه الحبوب مفعولها، ابتلعت كل ما في العلبة ذات يوم فماتت مُنتحرة.

تذكرت واقعة أو حادثة الفنانة داليدا في ذكرى ميلادها التي توافق اليوم 17 يناير، ووجدت هذه الفنانة الجميلة التي كانت تملأ الدنيا غناء ورقص ماتت لأنها لم تشعر بالسعادة، رغم أن الجميع كان يتمنى منها صورة أو حنى نظرة، وهنا أقول ان كيميا السعادة في الرضا..أنك تكون قانع وراضى وسعيد بما تعيشه وتحيا فيه، السعادة أن تنظر إلى نفسك وإلى من هُم أقل منك، وساعتها سوف تحمد ربنا ألف ألف مرة على النعمة التي تعيش فيها.



ما زالت حياة داليدا مصرية الأصل والجذور تصلح لأن تكون فيلم سينمائى أو مسلسل ليس لمرة واحدة وإنما لأكثر من مرة، كيف كانت تعيش أيامها؟ من كانت ترى وتقابل؟ ما الذى كان يُدخل السعادة إلى قلبها وكان يُحزنها؟ ماذا كانت تقرأ وتسمع وتشاهد؟ ما الذى كانت ترغب في نسيانه؟ أسئلة كثيرة لفنانة ما زال جانب كبير من حياتها يحمل الألغاز.