شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز .. أفلام جمعتها مع زوجها سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز التي تعد من بين أهم نجمات السينما والدراما المصرية ممن استطاعت الاستحواذ على قلوب جماهيرية عريضة من محبيها على مدار سنوات من التألق والإبداع كانت فيها نجمة على الشاشة بفنها وقدرتها على التمثيل النابع من موهبة كبيرة استغلتها في خفة الدم أحياناً والتراجيديا أحيان أخرى لتسطر فناً مميزاً لها وتألق سيظل مرتبط باسمها لسنوات.

الفنانة دلال عبد العزيز التي كونت أسرة فنية مميزة مع زوجها الراحل سمير غانم مع ابنتين مثل ايمي ودنيا اللتان أصبحن من أهم النجمات في جيلهن كونت مع سمير غانم ثنائياً مميزاً أيضاً في التمثيل مثلما نتطرق في السطور التالية لاستعراض أهم الأفلام اللاتي اجتمعن فيهن.

فيلم نهاية رجل تزوج



فيلم تم إنتاجه عام 1983، وهو من بطولة سمير غانم، سيد زيان، بوسي، هالة فاخر، دلال عبد العزيز، وحقق نجاحاً خاصة على شاشة التليفزين حينما تم عرضه.

فيلم يا رب ولد



الفيلم الآخر تم إنتاجه عام 1984 أي بعدها بعام واحد، وهو من بين أشهر وأكثر أفلام الراحلين شعبية خاصة أنه جمع نجوم آخرين بحجم فريد شوقي، كريمة مختار، سمير غانم، دلال عبد العزيز، إسعاد يونس أحمد راتب، إكرامي.

فيلم حادي بادي



في عام 1984 أيضاً اجتمع سمير غانم ودلال عبد العزيز مع الفنان فريد شوقي بفيلم آخر استطاعا فيه رسم البسمة على وجوه الجمهور الذى شاهد الفيلم .