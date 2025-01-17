شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: لو قدمت رواية عالمية على المسرح القومي هضيف لها لمحة كوميدية والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم محمد سعد خلال ندوة تكريمه بتلفزيون الخليج 365: أتمنى تقديم مسرح، ولكني أرى أنه لا يوجد مسرح حقيقي الآن، مثل مسرح فرقة المتحدين وعصام إمام وغيرهم، وهناك بعض التجارب الجيدة التي ظهرت في الأونة الأخيرة مثل مسرح مصر، وهذه التجارب لها طعم ولون مختلف عما تربينا نحن عليه، وأبطال مسرح مصر حقيقي دمهم خفيف جدا وأعتقد أنهم لو في أيام المتحدين أو عصام إمام كانوا سيقدمون أعمال غاية في الروعة.

وتابع سعد: ولو فكرت أقدم عملاً على المسرح القومي لابد أن تكون رواية ثقيلة مثل أنتيجون، ولابد أن أضيف لمحة كوميدية عليها بالتأكيد لأن معظم الجمهور يأتي للمسرح بهدف الضحك، وعن أفضل لقب يحب أن يلقب به قال: بالتأكيد اللمبي فهو ابني البكري وله معزة خاصة لدي.

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذى عرض فى عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.



محمد سعد



الفنان محمد سعد (1)



سعد



الفنان محمد سعد



الفنان محمد سعد (6)



سعد



محمد سعد مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن



الفنان محمد سعد



جانب من ندوة فيلم الدشاش



محمد سعد في ندوة الخليج 365



محمد سعد في ندوة الخليج 365



محمد سعد في ندوة الخليج 365



علا الشافعي تدير ندوة فيلم الدشاش