شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض والدة دياب في مسلسل آسر ياسين "الحب كله" رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة عايدة رياض في بطولة مسلسل الحب كله اسم مؤقت بطولة النجوم آسر ياسين ودياب ومى عز الدين، والمقررعرضه في رمضان ، من تأليف تامر محسن وسيناريو وحوار تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، حيث تجسد عايدة رياض شخصية والدة دياب في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى إجتماعى .

مسلسل الحب كله من تأليف تامر محسن مها الوزير وإخراج تامر محسن وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وبطولة آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما ابراهيم، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين، ومدير التصويرهيثم حسنى، كاميرا مان كريم خضير، مهندس الصوت محمد حسن، المنتج الفني أحمد على الشبه، ستايليست ايناس عبد الله.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرج تامر محسن مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

آسر ياسين تواجد فى رمضان الماضى بمسلسل بدون سابق إنذار، بمشاركة النجمة عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

فيما كان آخر تواجد للنجمة مى عز الدين، في الدراما خلال مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.