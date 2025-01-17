شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا النوبى تطرح أغنية "حيرة كبيرة" فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

تطرح المطربة دنيا النوبى فى عيد الحب أغنيتها الجديدة "حيرة كبيرة"، من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدى وتوزيع نور ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وهي الأغنية التاسعة في مشوار دنيا النوبي.

آخر أغنيات دنيا النوبي كانت "جاي تهددني" من كلمات الشاعر أحمد عبد النبي وألحان الملحن غريب وتوزيع ومكساج الموزع وسام عبد المنعم.

وتقول الأغنية..

جاي تهددني بالفراق وايه فرق

انا مش بغرق وانت هتلحقني من الغرق

بالعكس عمري جنب منك أتسرق

والله يعوض عليا في اللي فات .

شكيت كتير في الحب ده واهو اتثبت

اني لو هكمل معاك أكبر غلط

هاعتبرك جرح جالي من عيار فلت

وعشان اخف منه مش هاخد ساعات .