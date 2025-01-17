شكرا لقرائتكم خبر عن وائل حمدى عن فيلمه 6 أيام: كريم شعبان وأحمد مالك هما السبب فى ظهور الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيناريست وائل حمدى فى تصريحات خاصة عن فيلم 6 أيام بالتزامن مع طرح يوم الأربعاء قائلا:" تجربة بدأت من النجم أحمد مالك والمخرج كريم شعبان، بعد توقف أحد المشروعات التى كانا يعملان عليها، ولكنها أردا العمل سويا، فتوصلا إلى أنهما يريدان تقديم فيلم رومانسى، ويدور بشكل أساسى حول فكرة الزمن، ومن ثم تواصل معي كريم الذى عملت معه على عدة أفلام قصيرة من قبل، و تحدث معى حول الفكرة، ومن ثم توصلت إلى قصة الفيلم التى اعجب بها كلاهما".

وتابع وائل قائلا:" لم أقم بالكثير من التغيير من قصة العمل خلال فترة التصوير، ولكن كان ما يهمنى هو شعور أحمد مالك وآيه سماحة بالشخصية التى يقدومها، خاصة أن الفيلم يدور بشكل أساسى عن مقابلتهما فى خلا فترات زمنية مختلفة على مدار الـ 18 عام ولمدة 6 أيام فقط هى مدة لقائهما".

وأشار وائل قائلا:" من أهم الأشياء فى التحضير لـ فيلم 6 أيام هى التقارب فى الفئة العمرية لكل من مالك وايه، خاصة أن هنالك الكثير من المواقف التى بالتأكيد مر بها كلاهما، وتصديقهما وراحهتهم هو الأهم خلال العمل على فيلم 6 أيام، لأن العمل يدور بشكل أساسى على الشخصيتان وما يمران به من ظروف ومفارقات خلال هذه الفترة الزمنية".

فيلم 6 أيام من بطولة أحمد مالك وآية سماحة ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان، وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟