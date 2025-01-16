شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر الليلة الطربية للمطرب محمد ثروت فى دار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد دار الأوبرا المصرية غدًا الجمعة لاستضافة واحدة من أجمل الليالي الطربية على خشبة المسرح الكبير، حيث يطل المطرب الكبير محمد ثروت ليقدم حفلًا غنائيًا مميزًا بمشاركة نخبة من مطربي الأوبرا الموهوبين.

وأعلنت الصفحة الرسمية للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية عن نفاد جميع تذاكر الحفل قبل موعده، في إشارة واضحة إلى شغف الجمهور بهذا الحدث الفنى الذى يجمع بين التراث المصري الأصيل وسحر الأداء الحى.

هذا الحفل يعد احتفاءً بالموسيقى الطربية التي لا تزال تلهم الأجيال، ويؤكد مكانة الفنان محمد ثروت كأحد أبرز رموز الفن المصري الأصيل.