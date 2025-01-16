شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة جبرية الحلقة 4.. صابرين تصل إلى خطيب هنا الزاهد السابق وصدمتها برؤيته والان مع تفاصيل الخبر

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل إقامة جبرية الذى يتم عرضه على منصة watch it، ببدء تحقيقات الشرطة في قضية تعرض كنزى (جلا هشام) لتشوه وجهها بماء النار بعدما أبلغت عن الأمر، فيما تذهب سلمى إلى عايدة التي تفاجئ بهذه الزيارة، حيث كشفت سلمى بأنها التي قامت بتشويه وجه كنزى وسط صدمة ودهشة من عايدة.

وعلى الجانب الآخر يستطيع عز (محمود البزاوى) الوصول لكافة المعلومات عن سلمى ويبلغ عايدة بها والمفاجأة أن سلمى كانت مخطوبة قبل زواجها من سيف، لتحصل على عنوان خطيب سلمى السابق في منزله وتتفاجئي أنه مصاب ببتر في قدميه وسط صدمة واندهاش من عايدة، فهل سلمى هي السبب هذا ما ستكشفه الحلقة الخامسة الأسبوع المقبل.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقى، حازم ايهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.