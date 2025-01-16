شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة فادية عكاشة تروى ذكرياتها مع ثلاثى أضواء المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة القديرة فادية عكاشة إنها انتقلت إلى دار إقامة كبار الفنانين قبل نحو عامين، ويحرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الاحتفال بتواجدها بالدار، لاسيما في عيد ميلادها الذي يوافق 1 أكتوبر.

وأضافت فادية عكاشة، فى لقائها الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة: "ذكرياتي مع ثلاثي أضواء المسرح جميلة، وعندما عملت معهم كنت في إجازة من مسرح الدولة، ومن نصحنى بالعمل على نفسي كثيرا لاسيما في مسرح الدولة نجمة النجوم أمينة رزق، لذلك التحقت بالعمل مع ثلاثي أضواء المسرح".

وتروى فادية عكاشة، كواليس عملها مع ثلاثي أضواء المسرح، قائلة: "كنت لا أعلم من هو سمير غانم، لكن رشحني للعمل معه الفنان فؤاد المهندس، لأنني كنت ضيفة شرف في فيلم مع فؤاد المهندس وشويكار، وكان يعلم عنى كثيرا من الأمور".