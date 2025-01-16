شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يحيى حفل البيت الفنى لشهر يناير بمسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم حفل شهر يناير والذي يقوم بإحيائه النجم حكيم، ويأتى هذا الحفل ضمن خطة تطوير البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ومن جانبه صرح الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بأن النجم حكيم هو نجم حفل شهر يناير الجاري بمسرح البالون. ويلتقى المطرب الكبير حكيم جمهوره يوم الخميس الموافق 30 يناير من الشهر الجاري.

يأتى حفل المطرب حكيم عقب سلسلة نجاحات للحفلات الشهرية التي يقدمها البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

وتولى الفنان تامر عبدالمنعم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية في شهر سبتمبر الماضي وبعدها بدأت سلسلة الحفلات الشهرية بدأها بحفل إنتصارات أكتوبر المجيدة والتي أحياها الفنان القدير علي الحجار ثم حفل شهر نوفمبر الذي قام بإحيائه الفنان إيهاب توفيق ثم الإحتفال برأس السنة الميلادية والذي أحياه الفنان مصطفى قمر.