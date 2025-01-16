شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الإعلان التشويقى لنجوم الساحل بطولة أحمد داش ومايان السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "نجوم الساحل" الإعلان التشويقي الأول للفيلم الجديد، تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة أحمد داش، ومايان السيد، وعلي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف.

فيلم "نجوم الساحل" من إخراج رؤوف السيد وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.

وسبق وهنأ كل الفنان أحمد داش ومحمد فهيم والسيناريست مدحت العدل والمنتج هشام عبد الخالق أبطال فيلم 6 أيام فى العرض الخاص الذي اقيم منذ ايام في إحدى سينمات أكتوبر، وهو من بطولة الفنان أحمد مالك وآية سماحة.

وحرص كل من الفنان أمير صلاح الدين والمخرج أمير رمسيس على حضور العرض الخاص لفيلم 6 أيام وتهنئة أبطاله، والذي يقام فى إحدى سينمات أكتوبر، ويعرض غدا فى دور العرض السينمائى للجمهور لينافس في موسم منتصف العام.