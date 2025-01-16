شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فايز عن الديكور الشعبى: الكادرات فيها روح ونفس والأفضل فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث مصمم المناظر السينمائية أحمد فايز عن الديكور الشعبي والريفي وعمليات البناء في حال التصوير داخل المناطق الشعبية والصعيدية والريفية، خلال حلوله ضيفا فى ثالث حلقات بودكاست "الشغلانة"، الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر صفحات الخليج 365.

وقال فايز: "مشكلة الديكور الشعبي أن الناس والليارات مش ممسوكة، دلوقتى الديكور الشعبى غير زمان خالص، بقى فى مرحلة اجتماعية جديدة، ممكن تلاقى شخص معاه عربية مرسيدس وساكن في منطقة شعبية، وله طريقة في شخصيته، الديكور الشعبي عيبه إن تفاصيله كتير جدا جدا".

وأضاف مصمم المناظر السينمائية: "الإنسان والشخصيات بشكل عام لما بترتقى التفاصيل تقل جدا، هتلاقي المكان أهدى، الشعبى طول الوقت فيه تفاصيل وتفكير بره الصندوق، في الألوان وكل حاجة، الكادرات في الشعبي أفضل من المودرن بكتير، وفيه نفس كتير".

وعن الديكور الريفي، قال المهندس أحمد فايز: "الناس لسه متأثرة بالريف بتاع زمان، لا، تقسيمات البيوت اختلفت، والمدن بقت داخل الريف، تلاقى الشوارع فيها تراب بطريقة معينة وهكذا البيوت، وتفاصيل الشخصيات في المعيشة".

أحمد فايز تخرج فى المعهد العالي للسينما قسم هندسة المناظر - عام 2007، من أبرز أعماله فيلم "علي معزة وإبراهيم"، وفيلم "ورد مسموم"، وفيلم موسى، وفيلم 122، وفيلم كازابلانكا، ومسلسل الحشاشين، وجودر، ومسلسل مجنونة بيك، ومسلسل الاختيار، وكلبش، ومسلسل ستات بيت المعادي.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج.