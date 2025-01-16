شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج الممثل العالمى ديفيد لينش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عائلة المخرج والممثل العالمي ديفيد لينش، رحيله عن عالمناً بتغريدة نشرتها عبر حسابه الشخصي بموقع إكس، لتعلن فيها رحيله صباح اليوم عن عمر يناهز 78 عاما، تاركاً أرشيفا كبيرا فى عالم السينما والدراما والإخراج.

وكتبت عائلة لينش عبر إكس: "ببالغ الأسف، نعلن نحن أسرته، وفاة الفنان ديفيد لينش، ونود أن نحظى ببعض الخصوصية في هذا الوقت، لقد أصبح العالم الآن في حالة من الفراغ الشديد بعد رحيله عنا".



بوست العائلة

وسبق وصرح المخرج المشهور ديفيد لينش أنه "غير مهتم" بالنسخة الجديدة، التى ستطرح من فيلمه Dune الذى قدمه لينش عام 1984، العمل الجديد من بطولة تيموثي شالاميت في دور بول أتريديس وإخراج دينيس فيلنوف، حيث قال لينش عندما سئل من قبل موقع "Hollywood Reporter"، حول رأيه عن الصور الأولية التى طرحت عن الفيلم، وقال "ليس لدي أي اهتمام كبير بالعمل الجديد".

وعند الضغط عليه كشف لينش: "لأن تجربتى مع الفيلم كانت قاسية، حيث إنه فشل بشكل كبير، وهذه ليست المرة الأولى التى أصرح فيها بشأن هذا العمل، ولم يكن الفيلم الذى أريد أن يذكر أنه من أعمالى، بالرغم من أننى أحب أجزاء محددة منه، ألا أنه كان فاشلا بالنسبة لى".

وكان فيلم لينش مشهورًا بسبب النقد السلبى الذى حصل عليه العمل، وهو يعد من أحد مشروعاته القليلة التى تلقت ردود فعل سلبية، وخسارة فى شباك التذاكر، حيث إنه كان مشروعًا غير عملي عانى من العديد من المشكلات، وأولها أن فيلم لينش وصلت مدته عرضه إلى 3 ساعات، على عكس النسخة الجديدة التى ستصل إلى 136 دقيقة فقط.