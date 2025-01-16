شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم ينفى شائعة وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان تامر عبد المنعم خبر شائعة وفاة والده الكاتب الصحفي الكبير محمد عبد المنعم، والذى يتلقى علاجه الآن بأحد مستشفيات منطقة الزمالك.

ونشر الفنان تامر عبد المنعم صورة لوالده الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وعلق عليها: "لا صحة للشائعة السخيفة، ووالدي الكاتب الصحفي الكبير محمد عبّد المنعم يتلقى علاجه بالمستشفى الآن وأرجو تحرى الدقة قبل نشر أخبار كاذبة".

وكان الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم تم حجزه بغرفة العناية المركزة إثر أزمة صحية تعرض لها فجر اليوم. ونصح الأطباء والد الفنان تامر عبد المنعم بمغادرة العناية المركزة ونقله لغرفة عادية.

ووصف الأطباء حالة الكاتب الصحفى الكبير محمد عبد المنعم بأن هناك التهاب رئوى حاد وضعف بعضلات القلب مع خلل في وظائف الكلى.



تامر عبد المنعم ووالده