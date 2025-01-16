رولان مهنا يُصدر “من الآخر”.. هذه قصّة الأغنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر الفنان رولان مهنا اليوم، 16 يناير 2025، أغنيته الجديدة بعنوان “من الآخر”، والتي جاءت استجابةً لتصويت أجراه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختار الجمهور النمط الرومانسي ليكون الطابع الغالب على هذا الإصدار.

الأغنية تحمل طابعًا مليئًا بالمشاعر العاطفية واللحن الدافئ، ما يعكس توجه مهنا لتقديم أعمال تلامس أحاسيس الجمهور وتلبي توقعاتهم. ويُعد هذا العمل إضافة جديدة إلى مسيرته الفنية التي تتميز بالتجدد ومواكبة الأذواق المختلفة.

رولان مهنا يواصل تطوير بصمته الفنية بأسلوب يواكب العصر، ويؤكد من خلال “من الآخر” حرصه على إشراك جمهوره في عملية صناعة المحتوى، مما يعزز من تواصله معهم ويعكس تقديره لدورهم في نجاح مسيرته.