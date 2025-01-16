شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحت الأضواء فى برنامج "3 Hit and Miss Tour" الكورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى القائمون على البرنامج التليفزيونى الكورى "3 Hit and Miss Tour" من تصويره فى يناير 2025، والذى تم تصويره فى أبرز المعالم السياحية فى مصر، شملت خان الخليلى، أهرامات الجيزة، المتحف المصرى بالقاهرة، القرية النوبية فى أسوان، جزيرة هيسا، معبد أبو سمبل، وشوارع وسط البلد.

ويُعد البرنامج من بين أهم البرامج في كوريا الجنوبية، ويتميز بمفهومه الذي يدمج بين السفر والمغامرة، حيث ينتقل المشاركون في جولات مثيرة عبر أماكن سياحية مميزة وغير مألوفة حول العالم، وتعتمد فكرة البرنامج على الجمع بين لحظات الحظ الجيد والمواقف المفاجئة التى تضيف طابعًا كوميديًا وترفيهيًا على المحتوى.

يُعتبر اختيار مصر كموقع لتصوير إحدى حلقات البرنامج تقديرًا للأماكن السياحية الفريدة التى تحتضنها، ما يعكس الأهمية الكبيرة التى تحظى بها مصر فى عالم السياحة الدولية، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة 2030، التي تهدف إلى زيادة الحركة السياحية إلى 30 مليون سائح حتى عام 2028، وذلك لتسليط الضوء على أهم معالم مصر وجذب المزيد من السياح إليها.

وجدير بالذكر أن لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى هى اللجنة المسئولة عن تقديم كل التراخيص والتصاريح اللازمة لتصوير الأفلام الأجنبية فى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تسهيل دخول وخروج المعدات من هيئة الجمارك، كما قامت اللجنة بتوفير التصاريح الأمنية الخاصة بالفريق، إلى جانب الدعم الكامل من وزارة الداخلية فى تأمين الفريق والمعدات، وبدعم من وزارة الدفاع، وتم توفير طائرات هليكوبتر وطائرات درون، بالإضافة إلى المركبات اللازمة لإتمام التصوير فى الأماكن المختلفة.

هذا المشروع يعكس التعاون المثمر بين الجهات المصرية والشركات الأجنبية في دعم صناعة الإعلام والترفيه، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية والإعلامية العالمية.



كواليس عملية التصوير



التصوير من داخل الاماكن الاثرية



جانب من التصوير على ضفاف النيل



تصوير البرنامج