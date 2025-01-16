شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة جبرية الحلقة 4..هنا الزاهد تتذكر عنف والدها مع والدتها فى طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل إقامة جبرية الذى يتم عرضه على منصة watch it، بظهور كنزى (جلا هشام) بعدما تعرضت لتشوه الجزء الأيسر من وجهها بسبب سلمى (هنا الزاهد) التي رمت عليه ماء نار أثناء الاستحمام في الجيم وذلك لإبعادها عن حبيبها موسى (محمد الشرنوبي) الذى يقابل سلمى ويحكى لها على ما حدث لكنزى، لترد عليه بأن يطمئن عليها ويقف بجانبها وكأنها لم تقم بأى شيء.

سلمى تسترجع ذكرياتها وهى طفلة، وتعرض والدتها للعنف والضرب من والدها ويبدو أن ذلك أثر كثيراً عليها وأنه سبباً من الاضطرابات النفسية التي تعانى منها، وعلى الجانب الآخر تتصل والدة سيف زوج سلمى الراحل بالدكتورة عايدة (صابرين) وتحذرها من سلمى وأن تبعد ابنها عنها بأى طريقة حتى لا تندم بعد ذلك، لتذهب عايدة إلى عز (محمود البزاوى) شقيق زوجها الراحل وتطلب منه احضار كل المعلومات عن سلمى.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، ، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقى، حازم ايهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.