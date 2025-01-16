شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: سعادتي لا توصف بعد حفاوة زملائي بنجاح فيلم الدشاش والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم محمد سعد خلال ندوة تكريمه باليوم السابع: أن أكثر الأشياء التي سعد بها بعد عرض فيلم الدشاش هي حفاوة زملائه به، مثل النجم تامر حسني والنجم أحمد حلمي والنجم حميد الشاعري، والنجم محمد إمام، والنجم أمير كرارة وغيرهم، وشعرت حينها أنهم سعداء من قلوبهم لأنهم متذوقين للفن الحقيقي.

وعن تسكين الأدوار في الفيلم قال: سيناريو الفيلم ولد من جديد بعدما رفضت عمله بشكل كوميدي، فبدأ السيناريست كتابة شخصية الدشاش بشكل مغاييروكان حينها الدور ينادي على صاحبه، فمثلا دور باسم السمرة لم نتخيل ممثل غيره يقدمه، فباسم ممثل من العيار الثقيل، وأعتقد أن كل الشخصيات التي كانت موجودة في الفيلم تم تسكينها بشكل صحيح.

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذى عرض فى عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.



الفنان محمد سعد



الفنان محمد سعد



الفنان محمد سعد



الفنان محمد سعد



جانب من ندوة فيلم الدشاش



سعد



سعد



علا الشافعي تدير ندوة فيلم الدشاش



محمد سعد في ندوة الخليج 365 (1)



محمد سعد في ندوة الخليج 365



محمد سعد في ندوة الخليج 365



محمد سعد مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن



محمد سعد مع علا الشافعي رئيس التحرير