شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب رئوى حاد وهبوط فى القلب.. تطورات حالة والد تامر عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

غادر الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم والد الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية، غرفة العناية المركزة بالمستشفى وتم نقله إلى غرفة عادية، وذلك بعد تحسن حالته الصحية، حيث أصيب بالتهاب رئوى حاد وتسبب فى هبوط فى القلب وخلل فى وظائف الكلى.

وكان الفنان تامر عبد المنعم قد كشف عن تدهور حالة والدته الصحية وطلب من جمهوره ومتابعيه الدعاء له، وذلك خلال منشور على جسابه بموقع فيس بوك كتب فيه: "مثل هذه اللحظات العصيبة أرجو الدعاء لوالدى فإنه بحالة خطيرة للغاية".



تامر عبد المنعم

وكان والد الفنان تامر عبد المنعم قد أجرى عملية جراحية فى الفخذ نوفمبر الماضى، بعدما تعرض للسقوط وتم حجزه بأحد مستشفيات الدقى لإجراء جراحة تثبيت مفصل الفخذ.

ونشر تامر عبد المنعم صورة له برفقة والده وقتها وهما بالمستشفى وعلق عليها: في تمام السادسة صباحا رن جرس الباب وعندما استيقظت أدركت أن هناك مصيبة ما تنتظرني خلف باب الشقة ومع فتحي له أخبرتني مساعدة والدي أنه قد سقط في الحمام ويتألم بشدة.

وتابع تامر عبد المنعم "صعدت مسرعا إلى الطابق الخامس ووجدته متألما بالفعل ولا يستطيع التحرك من وضعية السقوط.. يا له من شعور قاسٍ قد ألم بي.. إنني عاجز عن تخفيف هذا الألم عن والدي الذي طالما كان يخفف عني الألم".

واستكمل: "أجريت اتصالاتي مع أستاذ العظام الدكتور إيهاب صالح وأستاذ القلب الدكتور عماد عوض وطبيبه المعالج ونسقت الحالة وعلى الفور اتصلت بالإسعاف وحضر المسعفون وانتقلنا إلى المستشفى وقاموا بالفحوصات وعلينا الآن ضبط حالته الصحية حتى نتمكن من إجراء العملية الجراحية لتثبيت كسر مفصل الفخذ.