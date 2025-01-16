خاص لـ"الخليج 365" ليلى مالك: ألعب دور هاكر وفتاة عنيدة وصارمة بمسلسل طراد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 05:50 مساءً - كشفت الفنانة ليلى مالك أثناء تواجدها في العرض الخاص لمسلسل "طراد" بحضور أبطال العمل عن دورها الذي ستجسده وقالت لـ"الخليج 365": أجسد دور الفتاة "لجين" وهي بالمسلسل تعمل "هاكر"، وهي إنسانة صارمة وعنيدة بحياتها، وهذه الشخصية التي ألعبها جديدة عليّ ولم أجسدها من قبل على الشاشة.
وعن الصعوبات التي واجهتها قالت ليلى: قد تكون الصعوبة الوحيدة التي واجهتها بالعمل هي أثناء التصوير الإضاءة باللوكيشن والماكياج الذي أضطر أن أجلس به من 12 إلى 14 ساعة حسب وقت التصوير. كانت تضايقني نوعاً ما، ولكني الحمد لله استطعت أن أتخطى كل شي من أجل أن يخرج العمل كما تمنيناه.
وأكملت ليلى قائلة: قدمت بمسلسل "طراد" شخصية المرأة السعودية القوية، وتوقعاتي للعمل بإذن الله النجاح، وكلي حماس لوقت عرضه وردة فعل المشاهد أنتظرها بفارغ الصبر.
وعن جديدها القادم قالت ليلى: أحضر لعدد من الأعمال الفترة القادمة، ولكن لا أستطيع الآن الكشف عنها وعن تفاصيلها، ولكن أعدك الفترة القادمة سأتحدث عنها.
المسلسل من إخراج حكيم جمعة، ومن تأليف علاء حمزة، بطولة نايف البحر، عبد الله متعب، هاشم هوساوي، سعيد صالح، سعيد القحطاني، ليلى مالك، فاطمة الشريف، غادة الملا، عبد الرحمن نافع، سارة الحربي.
وعن الصعوبات التي واجهتها قالت ليلى: قد تكون الصعوبة الوحيدة التي واجهتها بالعمل هي أثناء التصوير الإضاءة باللوكيشن والماكياج الذي أضطر أن أجلس به من 12 إلى 14 ساعة حسب وقت التصوير. كانت تضايقني نوعاً ما، ولكني الحمد لله استطعت أن أتخطى كل شي من أجل أن يخرج العمل كما تمنيناه.
وأكملت ليلى قائلة: قدمت بمسلسل "طراد" شخصية المرأة السعودية القوية، وتوقعاتي للعمل بإذن الله النجاح، وكلي حماس لوقت عرضه وردة فعل المشاهد أنتظرها بفارغ الصبر.
وعن جديدها القادم قالت ليلى: أحضر لعدد من الأعمال الفترة القادمة، ولكن لا أستطيع الآن الكشف عنها وعن تفاصيلها، ولكن أعدك الفترة القادمة سأتحدث عنها.
ليلى مالك في سطورشاركت الفنانة ليلى مالك بعدد من الأعمال كان منها فيلم "المدرسة القديمة" وهو من إخراج عبدالله الخميس، ومن إنتاج محفوظ الزهراني، وبطولة: الفنانة ليلى مالك، وأبو سلو. وهو يتحدث عن المملكة العربيّة السّعوديّة اليوم، ويتناول عودة "بتال" إلى وطنه فيجد أن بيئة العمل قد تغيرت بعد غيابه وكيف أصبحت اللّغة الإنجليزيّة الآن اللّغة الأساسيّة في مكان العمل، وتتوالى الأحداث. كما شاركت أيضاً بمسرحية "العائدون" مع نخبة من الفنانين.
مسلسل "طراد"تدور أحداث العمل حول "طراد"، شاب يعمل في برمجة المفاتيح، هجره والده بطفولته، فنشأ لدى خالٍ فقير الحال، وحين مرض خاله، قصد طراد والده، طالباً المساعدة منه لتأمين ثمن العلاج لخاله، لكن والده رفض مساعدته، فجعل والده أولى ضحاياه، وقرر أن يكون أول من يسرق منه المال، ليتحوّل بعد ذلك إلى لص محترف، شكّل عصابة قامت بسرقات صغيرة، ووضعت خطة للسرقة الكبرى، والهدف سرقة الأشرار وإنصاف المتضررين منهم، وتتوالى الأحداث.
المسلسل من إخراج حكيم جمعة، ومن تأليف علاء حمزة، بطولة نايف البحر، عبد الله متعب، هاشم هوساوي، سعيد صالح، سعيد القحطاني، ليلى مالك، فاطمة الشريف، غادة الملا، عبد الرحمن نافع، سارة الحربي.
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