بعد ترشيحها لجوائز 2025 Joy Awards.. علامات فنية بارزة في مسيرة نور علي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 05:50 مساءً - تعد الفنانة السورية نور علي واحدة من الأسماء اللامعة فنياً في العالم العربي، بفضل تنوع أدوارها وقدرتها على تقديم شخصيات مختلفة بإتقان، مع كل عمل جديد، تثبت نفسها كواحدة من النجمات اللواتي يحققن توازنًا بين الأداء المميز والتواصل مع الجمهور

محطات فنية لـ نور علي

حققت نور علي إنجازاتٍ كبيرة في مسيرتها الفنية، حيث شاركت في أعمالٍ بارزة نالت استحسان الجمهور والنقاد على حدٍ سواء. من بين هذه الأعمال مسلسل "لعبة حب" أمام الفنان معتصم النهار، وترشحت عن دورها فيه لجائزة أفضل ممثلة في الدورة الخامسة والمنتظرة لحفل توزيع جوائز صناع الترفيه 2025 Joy Awards والتي سوف تنطلق مساء السبت المقبل بالسعودية، والذي لعبت من خلاله دور البطولة بشخصية "سما" والتي لاقت من خلاله تفاعلاً واسعاً لتمتعها بعفوية وروح طيبة وبريئة قريبة من الشكل الطفولي مما ساهم في تعلق الجمهور بها.

كما سبق لها وأن فازت عنه بجائزة الإبداع الفني في مهرجان الفضائيات العربية بمصر (2024). النجاح الذي حققته في هذا المسلسل كان خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، حيث أبرز عمق إمكاناتها كممثلة قادرة على أداء أدوار تحمل طابعًا دراميًا قويًا.



يمكنكم قراءة .. قبل ‏Joy Awards 2025.. إليكم أبرز النجوم السوريين المرشحين لجوائز هذا الحفل

أعمال تنتظرها نور علي

ومن الأعمال المنتظرة لنور علي، دورها الجديد في مسلسل الدراما السوري "البطل"، الذي يخرجه الليث حجو، كما تعمل حاليًا على فيلم الأكشن "7 كلاب" مع النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، وهو من إخراج عادل العربي وبلال فلاح مخرجا أحدث فيلمين من سلسلة Bad Boys التي حصد جزئها الأخير أكثر من 400 مليون دولار عالميًا. عمل نور بهذه المشروعات يبرز قدرتها على التعاون مع أسماء كبيرة في الصناعة وأداء أدوار متنوعة

وتحرص نور علي دائمًا على البقاء قريبة من جمهورها، سواء من خلال ظهورها الإعلامي أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه العلاقة المتبادلة تضيف بُعدًا خاصًا لمسيرتها، حيث تسعى دائمًا للتفاعل مع معجبيها ومشاركتهم نجاحاتها والاشتباك مع موضوعات تهمهم.

وبجوار التمثيل، تم تكريم نور من مجلة فوربس لدورها كمتحدثة عن تمكين المرأة. كلماتها خلال الجلسة ألقت الضوء على قضايا مجتمعية مهمة، وأظهرت اهتمامها باستخدام شهرتها في دعم رسائل إيجابية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».