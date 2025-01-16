مسلسل “الهيبة” بنسخته التّركيّة يواصل كسر الأرقام القياسيّة

يواصل مسلسل “الهيبة” بنسخته التّركيّة “المدينة البعيدة” تحطيم الأرقام القياسيّة متفوّقًا على كلّ المسلسلات التّركيّة الأخرى على الشّاشات التّركيّة التي تُعرض خلال الموسم الشّتوي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

على صعيد الأرقام، سجّل مسلسل “المدينة البعيدة” أعلى نسبة مشاهدة بين المسلسلات، إذ حقّقت الحلقة التّاسعة منه نسبة وصلت إلى ١٤.٣٤ على قناة D التّركيّة، حيث يُعد أوّل مسلسل يصل إلى هذا الرّقم القياسيّ في هذا الموسم الدّراميّ وذلك بعدما استفاد من تأجيل حلقة “البراعم الحمراء” إلى الأسبوع المقبل التي تعرض في نفس اليوم والتّوقيت.

نذكر أنّ شركة القمر التّركيّة اشترت حقوق مسلسل “الهيبة” من شركة الإنتاج اللبنانيّة الصّبّاح ولكن الشّركة التّركيّة أدخلت على النّصّ بعض التّعديلات لزيادة عنصر التّشويق أكثر.

في السّياق نفسه، بدأت منصّة “شاهد” عرض العمل عبر منصّتها، كذلك بدأت قناة mbc4 بعرضه.

في نفس السّياق، نعرض لكم أعلى نسب مشاهدة على “قناة د” منذ سنة ٢٠٢٠:

١- المدينة البعيدة الحلقة التّاسعة بنسبة ١٤.٣٤

٢- المدينة البعيدة الحلقة الثّامنة بنسبة ١٢.٧٥

٣- المدينة البعيدة الحلقة السّابعة بنسبة ١١.٨٤

٤- الخائن الحلقة الثالثة عشرة بنسبة ١١.٨٢

٥- المدينة البعيدة الحلقة السّادسة بنسبة ١١.٦٠

٦- الخائن الحلقة السّابعة عشرة بنسبة ١١.٣٥

٧- الخائن الحلقة الثّامنة عشرة بنسبة ١١.٢٥

٨- الخائن الحلقة الرّابعة عشرة بنسبة ١١.٢٤

٩- الخائن الحلقة التّاسعة بنسبة ١١.١١

١٠- المدينة البعيدة الحلقة الخامسة بنسبة ١١.١٠