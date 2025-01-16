شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم يطلب الدعاء لوالده: حالتة خطيرة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، عن تدهور حالة والده الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، الصحية، واحتجازه فى المستشفى مطالبًا جمهوره ومتابعيه بالدعاء له.

وكتب تامر عبد المنعم في منشور على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"مثل هذه اللحظات العصيبة أرجو الدعاء لوالدي فإنه بحالة خطيرة للغاية".



تامر عبد المنعم يطلب الدعاء لوالده

وكان والد الفنان تامر عبد المنعم قد أجرى عملية جراحية في الفخذ نوفمبر الماضى، بعدما تعرض للسقوط وتم حجزه بإحدى مستشفيات الدقى لإجراء جراحة تثبيت مفصل الفخذ.

ونشر تامر عبد المنعم صورة له برفقة والده وقتها وهما بالمستشفى وعلق عليها : في تمام السادسة صباحا رن جرس الباب وعندما استيقظت أدركت أن هناك مصيبة ما تنتظرني خلف باب الشقة ومع فتحي له أخبرتني مساعدة والدي أنه قد سقط في الحمام ويتألم بشدة.

وتابع تامر عبد المنعم صعدت مسرعا إلى الطابق الخامس ووجدته متألما بالفعل ولا يستطيع التحرك من وضعية السقوط .. يا له من شعور قاسي قد ألم بي .. إنني عاجز عن تخفيف هذا الألم عن والدي الذي طالما كان يخفف عني الألم ..

واستكمل:"أجريت إتصالاتي مع أستاذ العظام الدكتور إيهاب صالح وأستاذ القلب الدكتور عماد عوض وطبيبه المعالج ونسقت الحالة وعلى الفور اتصلت بالإسعاف وحضر المسعفون وانتقلنا إلى المستشفي وقاموا بالفحوصات وعلينا الآن ضبط حالته الصحية حتى نتمكن من إجراء العملية الجراحية لتثبيت كسر مفصل الفخذ .