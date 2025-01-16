شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية يعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل لعرض تفاصيل الدورة 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء المقبل، الموافق 22 ينايرالجارى، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة والعشرين للمهرجان، والتي ستقام فعالياتها خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير المقبل، وذلك بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الدورة من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الثقافة، إلى جانب السينمائيين وممثلي الصحافة والقنوات التليفزيونية.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يُنظمه المركز القومي للسينما، ويُعد واحدًا من أعرق المهرجانات في العالم العربي، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.