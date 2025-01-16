شكرا لقرائتكم خبر عن سيف علي خان يتعافى من حادث الطعن ويجرى جراحات تجميلية فى الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر فريق النجم الهندى سيف علي خان بيانًا رسميًا يشكر الأطباء، بعد تعرضه لـ 6 طعنات من قبل متسلل اقتحم منزله في مومباي في الساعات الأولى من صباح اليوم 16 يناير وقع الحادث حوالي الساعة 2.30 من صباح اليوم الخميس، ومن ثم تم نقل الممثل إلى مستشفى ليلافاتي.

وجاء في البيان: "لقد خرج سيف علي خان من الجراحة وهو خارج دائرة الخطر، والآن في مرحلة التعافي والأطباء يراقبون تقدم حالته، جميع أفراد الأسرة بخير والشرطة تحقق في الحادث".

وتابع فريق خان قائلا:" نود أن نشكر الدكتور نيراج أوتاماني والدكتور نيتين دانج والدكتورة لينا جين وفريق مستشفى ليلافاتي، وشكرًا لجميع معجبيه ومحبيه على صلواتهم خلال هذا الوقت".

وكان قد أكد طاقم المستشفى أن سيف علي خان أصبح في مرحلة الأمان، وصرح الدكتور نيراج أوتاماني، مدير العمليات في مستشفى ليلافاتي، صباح اليوم أن سيف خضع لجراحة أعصاب استمرت ساعتين ونصف إلى جانب جراحة تجميلية.

وقالت المستشفى، في بيان إعلامي، إن سيف علي خان طُعن في العمود الفقري بسكين، وأنهم قاموا بإصلاح السائل الشوكي المتسرب، ويعاني خان من جرحين عميقين في يديه ورقبته، تم إصلاحهما بجراحة تجميلية.

وقالت المستشفى أيضًا إن علي خان مستقر تمامًا، ويتعافى بشكل جيد.