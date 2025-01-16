شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ياسمين عبد العزيز سر عودة مي عز الدين للعمل بعد وفاة والدتها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة مي عز الدين عن دور ياسمين عبد العزيز في عودتها للعمل بعد وفاة والدتها، حيث قدمت مي عز الدين التهنئة للفنانة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها وكتبت من خلال خاصية ستوري، "كل سنة وأنتي ناجحة ومنورة كل سنة وأنتي قوية وروحك نظيفة، كل سنة وأنتي جدعة بميت راجل كل سنة وأنتي قمر من جوه ومن برة كل سنة وأنتي ربنا حافظك يا ست البنات أنا سمعت نصيحتك وده اللي قواني أنزل واشتغل ربنا يطبطب علي قلبك زي ما طبطبتي عليا مش هنسالك مساندتك ليا في وفاة أمي ..بحبك".

تحتفل النجمة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ45، اليوم الخميس 16 يناير، حيث إنها من مواليد عام 1980، وبدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات فى عمر عمر 12 سنة، ثم اتجهت للتمثيل وكان أول أدوارها بمسلسل "امرأة من زمن الحب" مع النجمة سميرة أحمد، وشاركت بعد ذلك فى العديد من الأفلام وانطلقت لتصبح واحدة من أهم نجمات السينما فى جيلها.

وكانت كواليس مسلسل الحب كله شهدت الظهور الأول للفنانة مي عز الدين، حيث تشاركت البطولة مع النجم آسر ياسين، جاء بمثابة رسالة طمأنة من مي عز الدين لجمهورها الذي يتلهف معرفة أخبارها ويريد الاطمئنان عليها بأنها بخير،

ظهرت مي عز الدين فى كواليس مسلسل الحب كله مرتدية "كاب" ويبدو عليها أنها لا تزال في حالة التأثر بوفاة والدتها، ما دفع العديد من الجمهور على صفحات السوشيال ميديا يتمنى لها أن تمر تلك المرحلة على خير، مقدمين لها كامل الدعم في العودة للعمل والظهور لمواجهة الواقع من الجديد أملين في أن تستعيد مي عز الدين زمام أمور حياتها بعد الخسارة الفادحة التي خسرتها برحيل والدتها.



مي عز الدين



مي عز الدين



مي عز الدين



مي عز الدين



ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز