شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يهنئ تامر عاشور على ألبومه الجديد: عامل عظمة والان مع تفاصيل الخبر

حرص المطرب أحمد سعد على تنهئة صديقه المطرب تامر عاشور على ألبومه الجديد "ياه" الذى تم اطلاقه أمس الأربعاء 15 يناير، حيث كتب في استورى حسابه بموقع انستجرام :"تامر عاشور عامل عظمة ماشاء الله، أنا مستمع"، وجاء رسالة أحمد سعد لتامر عاشور رغم طرح الأول لألبومه الجديد في نفس توقيق ألبوم عاشور.



احمد سعد يهنئ تامر عاشور على البومه ياه

طرح النجم تامر عاشور ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" أمس الأربعاء على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى يضم باقة متنوعة من الأغانى التى يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

الألبوم الجديد يشمل 12 أغنية هي: "ياه" و"الله يحنن" و"حبيبي القديم" و"حبك رزق" و"أنا مكرهتوش" و"يوم ما تنسى" و"قصر بعيد" و"مرتحناش" و"ماشيين" و"جم شرفوا" و"متعملهاش حكا" و"مش بعرف أنا".

أما أحمد سعد، فأطلق ألبومه الجديد "حبيبنا" أيضاً يوم أمس الأربعاء 15 يناير، على قناته بموقع الفيديوهات الـ "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، ويحتوي الألبوم على 9 أغانٍ جديدة تضم عدداً من الألوان الموسيقية.

جاءت أغاني ألبوم أحمد سعد الجديد "حبيبنا" كالتالي: أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، "لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.

ومن أغاني الألبوم أغنية "تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي. أغنية "أنا مشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية "عمري اللي فات" من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.