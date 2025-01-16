شكرا لقرائتكم خبر عن سيف علي خان يتعرض لـ 6 طعنات فى منزله.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النجم الهندى سيف علي خان للطعن ست مرات من قبل متسلل اقتحم منزله في مومباي في الساعات الأولى من صباح 16 يناير الجارى، وقع الحادث حوالي الساعة 2.30 من صباح اليوم الخميس، ومن ثم تم نقل الممثل إلى مستشفى ليلافاتي.

أكد طاقم المستشفى أن سيف علي خان أصبح في مرحلة الأمان، وصرح الدكتور نيراج أوتاماني، مدير العمليات في مستشفى ليلافاتي، صباح اليوم أن سيف خضع لجراحة أعصاب استمرت ساعتين ونصف إلى جانب جراحة تجميلية.

وقالت المستشفى، في بيان إعلامي، إن سيف علي خان طُعن في العمود الفقري بسكين، وأنهم قاموا بإصلاح السائل الشوكي المتسرب، ويعاني خان من جرحين عميقين في يديه ورقبته، تم إصلاحهما بجراحة تجميلية.

وقالت المستشفى أيضًا إن علي خان مستقر تمامًا، ويتعافى بشكل جيد.