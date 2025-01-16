 في يوم ميلادها.. كيف قدمت ياسمين عبد العزيز الدراما الرومانسية الكوميدية في أفلامها؟ 

زكي شان: لون درامي مميز

حريم كريم.. مغامرة رومانسية

كركر: صراع بنكهة يابانية

حاحا وتفاحة: الاستعانة بموقف من سينما الأبيض والأسود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 11:54 صباحاً - لديها طلة مبهجة في أعمالها الفنية سينمائية كانت أو درامية، الأمر الذي جعلها تحتل مكانة خاصة في قلوب جماهير الوطن العربي الذين أحبوها وحرصوا على متابعة جديدها، إنهاالتي تحتفل اليوم الخميس الموافق 16 يناير بيوم ميلادها وسط نجاحات وتكريمات عدة، وتزامناً مع هذا اليوم، كان لـمجموعة من الأفلام التي قدمتها برفقة كبار النجوم ومن خلالها مزجت بين الجانب الكوميدي والرومانسي ورغم صعوبة هذا الأمر إلا أنها نجحت في تقديمه لتظل تلك الأعمال خالدة في أذهان محبيها، هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال التقرير التالي.لا تزال شخصية " شيرين خيرت" التي قدمتها ياسمين عبد العزيز خلال أحداث فيلم "" خالدة في ذاكرة جمهورها، فهى الفتاة المدللة التي لا تعرف معنى للرفض في متطلبات حياتها اليومية، ولكن كان للقدر رأي آخر في أن يغير سلوكها ومجرى روتين حياتها اليومية، بعد أن قادت الصدفة الشاب "زكي" الفنان أحمد حلمي لكي يكون حارسها الشخصي رغم عدم انطباق المواصفات عليه لكون بنية جسمه ضعيفة، ومع مرور الوقت، يحدث العديد من المواقف الطريفة الممزوجة بالرومانسية رغم رفض "شيرين" لـ "زكي" وتدبير المكائد له حتى لا يتتبع خطواتها، إلا أن النهاية كانت سعيدة وهي وقوع الثنائي في حب بعضهما البعض خاصة عقب إنقاذه لها من شر أحد الأشخاص استطاع أن يخدعها باسم الحب.ومن بين الشخصيات التي كانت علامة فارقة في مشوارالفني هي شخصية " جي جي أو جيهان" التي ظهرت بها في فيلم "" وهو العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً لحصده أرقاماً قياسية وقت عرضه في دور السينما.فـ "جي جي" سيدة كانت تعيش أجواء رومانسية وهادئة مع زوجها "كريم" الفنان مصطفى قمر، ولكن سرعان ما تنقلب أحوالهما رأساً على عقب 180 درجة لينفصل الثنائي عن بعضهما البعض، وهنا تتحول رومانسيتهما المعهودة إلى مواقف كوميدية خاصة عقب استعانة " كريم" بمجموعة من الفتيات ربطتهن به علاقة صداقة وقت الدراسة الجامعية من أجل إصلاح علاقته مع زوجته والعودة مجدداً لها، فبدلاً من حدوث ذلك تعقدت الأمور كثيراً ، لأكثر من سبب منها إدخال هؤلاء الفتيات "كريم" في مشاكل أمورهن الحياتية الخاصة بطريقة غلب عليها الجانب الكوميدي إلى جانب تعلق البعض به ولاسيما اللواتي وقعن في غرامه وقت الدراسة الجامعية. ومع كل موقف كوميدي، يحدث ترفض "جي جي " العودة إليه. وفي نهاية المطاف، قررت تلك الفتيات إصلاح ما أفسدنه وهو القيام بدور الوساطة بين الثنائي "جي جي" و"كريم".محطة أخرى من محطات ياسمين عبد العزيز السينمائية والتي ستضاف إلى سلسلة أفلامها الناجحة وهو فيلم "" الذي قدمت من خلاله وجبة درامية دسمة جمعت بين الرومانسي والكوميدي، فهي فتاة تدعى "عزيزة" تجبر من قبل أسرتها على ابتكار طريقة لخداع أحد أقاربها للحصول على ثروته الضخمة وهو "كركر" الفنان محمد سعد، لتقرر التخلي عن زيها التقليدي المصري وتتنكر في زي فتاة يابانية تدعى "أوشين" في محاولة منها للفت انتباه "كركر" مستغلة في ذلك الظروف الصعبة والتي حولته من شخص طبيعي إلى شخص آخر يعاني من أمراض عقلية لتعرضه لصدمة قوية في بداية حياته كل ذلك وقع في إطار درامي كوميدي والذي تحول لرومانسي عقب إسدال الستار على نهاية أحداث هذا الفيلم بزواج الثنائي وشفاء "كركر" من الأمراض التي كان يعاني منها.شكلت الفنانةثنائية رائعة مع الفنانخلال أحداث فيلم "" نالت من خلاله على استحسان الكثيرين، حيث ظهر الثنائي بدور الشقيقين وسط صراع كبير بينهما خاصة بعد رفض "حاحا" زواج شقيقته من الشخص الذي أحبته ووقعت في غرامه وهو "فوزي " بائع أنابيب الغاز، لرغبته في أن ترتبط بشخص آخر ميسور الحال، وهنا تقرر " ياسمين " تغيير القالب الرومانسي لهذا العمل إلى قالب آخر طريف، خاصة عقب الاستعانة بالموقف الذي قامت به النجمة الراحلة سعاد حسني في فيلم "الزواج على الطريقة الحديثة" حيث تنكرت الأخيرة في زي " المهرج" حتى تجعل الشخص الذي أرغمت على الارتباط به من قبل عائلتها يرفضها وهذا ما نجحت به بالفعل، لتقوم " ياسمين" بمشهد مماثل لما فعلته سعاد حسني ولكن بطريقة مغايرة حيث ارتدت "بيحامة" رجالية واعتمدت على تسريحة "شعر" سيئة للغاية مع إحداث تغيير في ملامحها مثل تركيب أسنان أمامية. كل ذلك بهدف ظهورها بمظهر سيىء.

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التلاتة يشتغلونها.. شخصيات متعددة

وخلال أحداث هذا الفيلم ، قررتأن تنقل قصص الغرام التي تحدث ويراها الكثيرون في الجامعات بطريقتها الخاصة. فاستعانت بشخصية " نجيبة متولي الخولي" والتي مرت بتحولات عدة جعلتها ترتدي ثوب شخصيات أخرى، فهي الفتاة ذات صفات الطيبة والسذاجة والتي وهبت وقتها للدارسة فقط مما ساهم في تفوقها بمرحلة الثانوية العامة لتلتحق في النهاية بإحدى الكليات الكبرى، وهنا بدأت تتعرض للاستغلال تحت اسم "الحب" من قبل عدد من الأشخاص من أجل تحقيق أغراضهم الخاصة ، كقصة الحب الوهمية التي عاشتها مع شاب يدعى "نبيل" (أمير المصري) والذي أقنعها بضرورة التخلي عن مظهرها القديم بملابس على الموضة وذلك خلال أحداث رومانسية ذات طابع كوميدي بحت، لتكتشف في النهاية أنه كان يستغلها من أجل الحصول على معلومات دراسية نظراً لتفوقها الشديد أيضاً في الجامعة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».