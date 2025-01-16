كارينا كابور خان تصدر بياناً حول حادثة طعن زوجها سيف علي خان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت كارينا كابور خان بياناً رسمياً تطمئن فيه الجمهور حول حالة زوجها، الممثل البوليوودي سيف علي خان، بعد تعرّضه للطعن في محاولة سرقة بمنزله في مومباي الليلة الماضية. وأكدت كارينا أن سيف أصيب في ذراعه أثناء الحادث، وأنه يخضع الآن لعملية جراحية في مستشفى ليلاواتي.

وجاء في البيان: “كانت هناك محاولة سرقة في منزل سيف علي خان وكارينا كابور خان الليلة الماضية. أصيب سيف بجروح في ذراعه وهو الآن في المستشفى لتلقّي العلاج”.

وتابع البيان: “باقي أفراد العائلة بخير. نطلب من وسائل الإعلام والمعجبين التحلي بالصبر وعدم نشر التكهنات، حيث إن الشرطة تجري تحقيقاتها اللازمة. شكراً لكم جميعاً على اهتمامكم”.

كما طلبت كارينا من وسائل الإعلام والجماهير أن يظلوا هادئين في هذه الفترة، وأن يتركوا الأمر للشرطة التي تقوم بالتحقيقات.

وشدد البيان على أن الوضع تحت السيطرة، مع التأكيد على أن العائلة بخير رغم الحادث المؤسف، وذلك ردّاً على المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام الهندية في شأن حالة خان “الصحية الدقيقة”.

سيف، الذي كان قد عاد أخيراً من عطلة رأس السنة في سويسرا مع أسرته، يتلقى الرعاية الطبية اللازمة بعد الحادث، وسط تضامن من معجبيه في جميع أنحاء العالم.