حسين فهمي يتلقى وسام “النجمة الكبرى” تكريماً لمسيرته الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم حسين فهمي عبر صفحته الشخصية في تطبيق “إنستغرام”، عن حصوله على وسام الثقافة والعلوم والفنون “النجمة الكبرى” من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر سفير دولة فلسطين في مصر، وذلك تكريماً له على مسيرته الفنية الطويلة وإنجازاته البارزة في مجال الفن.

ونشر فهمي صوراً عدة ظهر فيها وهو يتسلّم التكريم، وكتب عليها معلّقاً: “حصلت بالأمس على وسام الثقافة والعلوم والفنون “النجمة الكبرى” التي منحني إياها محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وأُقيمت مراسم التكريم بوجود معالي سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية”.

وسرعان ما انهالت على حسين فهمي تعليقات التهنة والأمنيات الطيبة من الجمهور، مؤكدين أن نجمهم المفضل يستحق تلك الجائزة التي وصفوها بالتاج الذي يكلّل مسيرته الفنية الطويلة الحافلة بالعطاءات والإبداع.

الجدير بالذكر أن حسين فهمي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل 2025 من خلال الجزء الثالث من مسلسل “كامل العدد”، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزءان الأول والثاني، ويشاركه في البطولة: إنجي المقدم ومريم الخشت ويوسف عمر وعمرو صالح، ويشهد العمل الاستعانة بعدد كبير من ضيوف الشرف.