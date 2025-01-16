صدمة ليلى علوي بعد تراجع إيرادات “المستريحة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدمة كبيرة أصابت الفنانة ليلى علوي بعد أسبوعين فقط من عرض فيلمها الأخير “المستريحة”، حيث كشفت تقارير إيرادات الأفلام خلال تلك الفترة عن تذيّل الفيلم القائمة وتسجيله إيرادات ضعيفة مقارنةً بباقي الأفلام المنافسة في السينما.

وسجّل فيلم “المستريحة” لليلى علوي خلال أسبوعَي عرضه مليوناً و300 ألف جنيه فقط، في حين كسر فيلم “الدشاش” لمحمد سعد حاجز الثلاثين مليوناً في الفترة نفسها.

وكانت ليلى علوي قد احتفلت بالعرض الخاص لفيلم “المستريحة” في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بحضور أبطال العمل وصنّاعه داخل إحدى قاعات العرض في مدينة 6 أكتوبر، ليبدأ عرض الفيلم رسمياً في دور السينما في 31 من الشهر نفسه.

وتدور أحداث فيلم “المستريحة” حول “شاهيناز المرعشلي”، امرأة محتالة معروفة تعود الى مصر بعد عشرين عاماً من الهروب، بهدف استعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها. وتواجه “شاهيناز” تحديات عدة بعد اكتشافها نقل المقبرة التي دفنت فيها الماسة، فتضطر الى تجنيد أبنائها لمساعدتها في البحث عنها.

والفيلم من تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك ليلى علوي في بطولته الفنانون: بيومي فؤاد، محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، وعمرو وهبة.