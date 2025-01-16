دي كابريو يتبرع بمليون دولار لدعم إغاثة حرائق كاليفورنيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تعرضه لموجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتامعي، بسبب فراره وحبيبته إلى المكسيك هرباً من الحرائق المدمرة في لوس أنجليس، تبرع الممثل ليوناردو دي كابريو بمبلغ مليون دولار لدعم جهود الإغاثة من حرائق الغابات.

وقد أعلن دي كابريو هذا الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، كاشفاً عن أن التبرع سيكون بالتعاون مع منظمته “Re:wild”، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الفورية والتعافي على المدى الطويل بعد الحرائق.

وصُمم برنامج الاستجابة السريعة التابع للمنظمة خصيصاً لمواجهة الكوارث البيئية وحالات الطوارئ. وستدعم المساعدات الأولية مؤسسة إدارة الإطفاء في لوس أنجليس، ومؤسسة كاليفورنيا للحرائق، ومؤسسة “وورلد سنترال كيتشن”، ومؤسسة مجتمع كاليفورنيا، وجمعية باسادينا للرفق بالحيوان، وصندوق “سوكال” للحرائق.

وكان ليوناردو دي كابريو، الذي يستخدم منصّاته باستمرار للتوعية على التغيّر المناخي، فرّ إلى المكسيك هرباً من الحرائق المدمرة في لوس أنجليس على متن طائرة خاصة “تستهلك الكثير من الوقود”، ما أدّى إلى وصفه بـ”المنافق”، بحسب موقع “ماركا”.

وقال موقع “Radaronline” إن العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا دي كابريو لاستغلال مكانته كمشهور واستخدامه طائرة خاصّة لمغادرة لوس أنجليس على الرغم من سمعته كـ”محارب مناخي”.

وشوهد ليوناردو دي كابريو (50 عاماً) وصديقته فيتوريا سيريتي (26 عاماً) وهما يصلان إلى كابو سان لوكاس بالمكسيك من لوس أنجليس، يوم الجمعة الماضي 10 كانون الثاني/ يناير، إلى جانب والده جورج دي كابريو وزوجته بيغي آن فارار.

ونجا ليوناردو وعارضة الأزياء (26 عاماً) من حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا، التي كان آلاف السكان فيها تحت أوامر الإخلاء، بعد اندلاع الحريق يوم الثلاثاء 7 كانون الثاني/ يناير.