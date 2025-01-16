“هيبقى وشّها حلو”.. أحمد الفيشاوي يبدأ السنة بهذا الحدث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً كشف من خلاله عن ترشيحه لجائزة أفضل ممثل لعام 2024، وذلك من مهرجان “Joy Awards”، أحد أبرز المهرجانات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، معبّراً عن سعادته بهذا الترشيح.

وظهر الفيشاوي في الفيديو سعيداً بهذا الإنجاز، وعلّق عليه قائلاً: “السنة دي، إن شاء الله، هيبقى وشّها حلو على الكل، والحمد لله، تم ترشيحي لأحسن ممثل في مهرجان (Joy Awards) في المملكة العربية السعودية. ودلوقتي بنجهّز بدلة لحفل توزيع الجوائز… جايلكم في السكة يا حبايبي يا غاليين”.

يُذكر أن عام 2024 شهد نشاطاً فنياً موسّعاً لأحمد الفيشاوي، حيث شارك في بطولة مجموعة من الأعمال السينمائية، أبرزها: “السيستم” إلى جانب طارق لطفي ونسرين طافش، وفيلم “بنقدر ظروفك” مع الفنانة مي سليم.

يتناول فيلم “السيستم” قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث مؤثر في حياته. يجسّد الفيشاوي دور هذا الشاب، بينما تؤدي بسنت شوقي دور فتاة تحمل مشاعر سلبية تجاه الرجال نتيجة تجاربها العاطفية الفاشلة. يتقاطع مسارا الشخصيتين، وتتطور الأحداث لتكشف عن صراعاتهما الداخلية وتجاربهما السابقة، في إطار اجتماعي شيق.

شارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، بينهم: طارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف: ميس حمدان، نهى عابدين، ورانيا منصور. والفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.