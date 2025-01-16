أحمد العوضي يكشف سرّ مسابقاته وتبرعاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد العوضي الأسباب التي دفعته لعمل مسابقات يقدّم فيها للجمهور بين الحين والآخر مبالغ مالية كبيرة، مشيراً الى أن ذلك كان عهداً بينه وبين الله إذا رزقه بخير بأن يتبرع بجزء منه، موجهاً بعض النصائح الى الشباب للحفاظ على صحة أجسامهم.

وتحدث العوضي خلال أحد فيديوهات البث المباشر للإعلان عن أسماء الفائزين عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك” قائلًا: “بقالي سنتين بعمل مسابقات ولسّة الناس بتسأل هو العوضي بيعمل مسابقات ليه؟ بعمل عشان ده عهد بيني وبين ربّنا إن أي رزق يجيلي أنتو تكونوا شركاء معايا فيه… واللي عايز ياخدها من منطلق الدعاية براحته، واللي متضايق يعمل زيي”.

وأسدى العوضي نصائح عدة الى الشباب قائلاً: “أهم حاجة في الحياة هي الرياضة وملهاش سنّ وتقدر تبدأ في أي سنّ وأنا بلعب كل الرياضات القتالية من إعدادي عندي هوس بيها والرياضة هي اللي هتخلّيك واقف على رجليك… والرياضة دي مش هتكلّفك حاجة، لأن أصل الراجل هو القوة زي ما أصل الست الجمال، ومتاخدش هرمونات عشان متأثرش عليك لما تكبر”.

وأضاف: “وقريّب هفتح سنتر كبير للرياضات القتالية، وكل فترة هختار 10 من أخواتي ييجوا يتمرّنوا ببلاش لو معندهمش قدرة مادية وهيكون فيه أبطال عالم بيمرنوا في السنتر… وده كان حلم حياتي من وأنا طفل”.