داليا البحيري تدعو لمواجهة التنمّر وتوجه رسالة دعم لهؤلاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الفنانة داليا البحيري رسالة دعم لأصحاب القامات القصيرة بسبب تعرّضهم الدائم للتنمّر، أكدت عليهم فيها ألا يلتفتوا لما يقوله الآخرون، وأن يحاولوا إثبات أنفسهم، وأن لا شيء في الدنيا يمكن أن يمنعهم من تحقيق أحلامهم.

وقالت داليا في رسالتها: “عايزة أقول لأصحاب القامات القصيرة، تقدروا تعملوا كل حاجة، ومريم بطلة فيلم “سنو وايت” أكبر دليل، تقدروا تكسّروا الدنيا، أوعوا تنكسفوا من خلقة ربنا”.

وأضافت: “ياريت الناس تشوف فيلم “سنو وايت” لأنه بيأدّبنا، وبيعلّمنا إزاي نتقبل الآخر وعدم التنمّر على خلق ربنا، زعلت كتير على البنت اللي توفيت في إسكندرية بسبب تنمّر صاحبها، ربنا يكون في عون والدتها وأهلها”.

واختتمت داليا البحيري رسالتها بالقول: “مش عارفة البنات اللي كانوا سبب في أنها تقرر تنهي حياتها بسبب تنمّرهم هيعيشوا إزاي، أتمنى تكون رسالة لكل مَن يتنمّر علشان ممكن نفسيته تدمّر، وخلوا حد ينهي حياته”.

يُشار الى أن فيلم “سنو وايت” من بطولة: الفنانة الشابة مريم شريف، محمد ممدوح، كريم فهمي، محمد جمعة، البلوغر أحلام، وقد شارك الفيلم في “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي”، ويُعدّ العمل السينمائي الأول عالمياً من نوعه بتقديمه لفتاة قصيرة القامة في دور البطولة، يتناول قصة حب تعيشها البطلة، ويُسلّط فيها الضوء على تحديات وأبعاد الحياة اليومية لقِصار القامة.