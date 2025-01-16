شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى يعلن موعد دورته الـ46 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة الفنان الكبير حسين فهمى عن موعد دورته المقبلة الـ46 لتقام ما بين 12-21 نوفمبر 2025 بدار الأوبرا المصرية.

صرح الفنان حسين فهمى قائلًا: "مع الإعلان عن دورتنا المقبلة، ندرك حجم الجهد المطلوب لمواجهة تحدياتها وتحقيق النجاح الذى نسعى إليه، مع الاستفادة من الدروس التى تعلمناها فى السابق، نحن على يقين بأن هذه الدورة ستضيف بصمة مميزة إلى تاريخ مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أشعر بحماس كبير، خاصة أننا بدأنا التحضير لها منذ اليوم التالى لاختتام الدورة السابقة".

يعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا وينفرد بكونه الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولى للمنتجين بفرنسا FIAPF.