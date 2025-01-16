شكرا لقرائتكم خبر عن "أول سر" أحدث أغانى لؤى بتوقيع محمود كلازا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب لؤي مع الشاعر محمود كلازا في أغنية جديدة تحمل اسم"أول سر"، من ألحان إسلام رفعت، وتوزيع الموسيقى أحمد صالح، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

وكانت قد طرح النجم لؤى مؤحرا أحدث أغانيه "بطلت طيبة" من كلمات حسام سعيد وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وتقول كلمات الأغنية: مليت أوزع حب ع البشر كافة كفتهم اللي تطب وكفتي خافة مليت أدفي الناس، وأنا عايز أتدفى طول عمري بدي وعمري ما خدت، غير كسفة مليت أداري دموعي وأبين القوة وأقول تمام، وأنا شايل هم من جوه بصلح في حال الناس، وأنا حالي مش هو وياريتني بسمع منهم كلمة حلوة، مليت أعيش للناس ولروحي أكون ناسي وأراعي 100 إحساس، ويدوسوا إحساسي بطلت طيبة خلاص قررت اكون قاسي ونفسي من دلوقتي أشيلها فوق راسي، أنا من النهاردة نويت أكون واحد تاني هرمي ورايا كل حاجة تعباني، عملت ياما وهما عملوا ايه عشاني ومن وراهم ولا أي خير جاني ما احتجتهمش في حاجة ولاقيت واحد منهم ويارب ما تحوجني ليهم ولا لغيرهم كبرتهم وعليت في مقدارهم وزي ما عاليتهم هصغرهم .

وأحيا مؤخرا النجم لؤي واحدة من أقوي حفلاته بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، منها أخاف ليه وآه يا عين وأخاف ليه ومين فينا ونقابل ناس وبلدنا وتفاعل جمهور مهرجان القلعة مع النجم لؤي بالرقص على أغاني آه ياعين ومن أولها واللي تاعبنا، وتألق النجم لؤي بغنائه واحد من الناس خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.